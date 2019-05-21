Раді запропонують провести позачергову сесію вже завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернеться до голови ВР Андрія Парубія щодо проведення позачергової сесії парламенту в середу, 22 травня. Про це заявив журналістам радник Зеленського Андрій Богдан, передає кореспондент УНН.
“Дату призначення позачергової сесії призначає голова ВР. Ми будемо пропонувати провести її завтра, оскільки оптимальний строк публікації указу, щоб дотриматись всіх норм Конституції — період 60 днів і проведення в останню неділю цього періоду — це саме публікація указу завтра”, — сказав він.
Нагадаємо, перші кадрові укази Президента України можуть з’явитись сьогодні ввечері.