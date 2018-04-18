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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Раде предложили изменить законодательство об ответственности за подрыв обороноспособности

Киев • УНН

 • 10258 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Раде хотят предложить изменить законодательство об ответственности, в том числе уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных сведений. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил Сергей Пашинский, передает корреспондент УНН.

Раде предложили изменить законодательство об ответственности за подрыв обороноспособности

"Мы провели консультации в парламенте - я прошу наших депутатов во главе с господином Винником, вместе с комитетом по свободе слова наработать дополнения в действующее законодательство об ответственности, в том числе уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных данных. Этот вопрос назрел - в условиях гибридной войны с РФ мы не можем позволить, чтобы кто-то взрывал нашу обороноспособность ", - заявил Пашинский.

Кроме того, он предложил продлить сроки ответственности за хищение украинской армии.

"Потому что нам правоохранительные органы рассказывают об истечении срока давности", - резюмировал Пашинский.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины изменил порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

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