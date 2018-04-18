Раді запропонували змінити законодавство щодо відповідальності за підрив обороноздатності
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Раді хочуть запропонувати змінити законодавство щодо відповідальності, в тому числі кримінальної, за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних. Про це під час засідання комітету ВР з питань національної безпеки і оборони повідомив Сергій Пашинський, передає кореспондент УНН.
"Ми провели консультації в парламенті – я прошу наших депутатів на чолі з паном Вінником, разом з комітетом по свободі слова напрацювати доповнення до чинного законодавства щодо відповідальності, в тому числі кримінальної, за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних. Це питання назріло – в умовах гібридної війни з РФ ми не можемо дозволити, щоб хтось підривав нашу обороноздатність", - заявив С.Пашинський.
Крім того, він запропонував продовжити терміни відповідальності за розкрадання української армії.
"Тому що нам правоохоронні органи розповідають про сплив терміну давності", - резюмував С.Пашинський.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України змінив порядок планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.