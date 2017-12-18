Раде предложили пересчитать пенсии научным работникам и журналистам

Согласно пояснительной записке, научные работники, журналисты, работники органов местного самоуправления и государственные служащие всю свою жизнь отработали, посвятив своей профессиональной деятельности, ожидая гарантированную государством социальную защиту в старости. С целью защиты конституционных прав научных работников, журналистов, работников органов местного самоуправления и государственных служащих, предлагается предусмотреть механизм перерасчета уже назначенных пенсий для указанных категорий граждан.

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В частности, предлагается внести изменения относительно перечисления пенсионных выплат научным работникам, на тех основаниях, действовавших на момент выхода человека на пенсию, в том числе в случае повышения размера заработной платы работающим научным работникам.

Также эти изменения касаются журналистов государственного или коммунального средства массовой информации, в отношении которых, согласно тексту проекта закона, применяются нормы, методика и порядок перерасчета пенсии государственному служащему. Эта норма также распространяется на журналиста реформированного печатного средства массовой информации, который работал в таком средстве массовой информации до завершения процесса его реформирования.

Следует добавить, что согласно документу сохраняется право на перерасчет пенсии в порядке, предусмотренном для государственных служащих.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла постановление №7172 о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины. "За" проголосовали 235 народных депутатов.

Постановление предусматривает, что должностной оклад нардепов будет приравнен к окладу членов правительства с привязкой к прожиточному минимуму, установленного для трудоспособных лиц на 1 января нынешнего года. Наряду с этим месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов нардепа предлагают установить на уровне 25 таких же прожиточных минимумов.