Раді запропонували перерахувати пенсії науковим працівникам та журналістам
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. До Верховної Ради внесено проект закону (№7406), яким пропонується зміни щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, журналістам та іншим. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.
Згідно з пояснювальною запискою, наукові працівники, журналісти, працівники органів місцевого самоврядування та державні службовці все своє життя відпрацювали, присвятивши своїй професійній діяльності, очікуючи на гарантований державою соціальний захист у старості. З метою захисту конституційних прав наукових працівників, журналістів, працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців, пропонується передбачити механізм перерахунку вже призначених пенсій для вказаних категорій громадян.
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Так, пропонується внести зміни щодо перерахування пенсійних виплат науковим працівникам, на тих підставах, які діяли на час виходу особи на пенсію, у тому числі у разі підвищення розміру заробітної плати працюючим науковим працівникам.
Також ці зміни стосуються журналістів державного або комунального засобу масової інформації, щодо яких, згідно з текстом проекту закону, застосовуються норми, методика та порядок перерахунку пенсії державному службовцю. Ця норма також поширюється на журналіста реформованого друкованого засобу масової інформації, який працював у такому засобі масової інформації до завершення процесу його реформування.
Слід додати, що відповідно до документу зберігається право на перерахунок пенсії у порядку, передбаченому для державних службовців.
Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада прийняла постанову №7172 про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України. "За" проголосували 235 народних депутатів.
Постанова передбачає, що посадовий оклад нардепів буде прирівняний до окладу членів уряду з прив'язкою до прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня нинішнього року. Поряд з цим місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів нардепа пропонують встановити на рівні 25 таких же прожиткових мінімумів.