Раде рекомендуют отложить э-декларирование для общественных организаций
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал ВР принять за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в раздел II" Заключительные положения "Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц ", об отсрочке мероприятий финансового контроля для отдельных субъектов декларирования. Об этом сообщил председатель фракции БПП Артур Герасимов, со ссылкой на пресс-службу политсилы передает УНН.
"Законопроект был обсужден с народными депутатами, руководством парламента, с экспертами и представителями юридического сообщества. Вы увидели технически выверенный законопроект, который результативно может пройти завтра. Комитет поддержал законопроект № 8120-1 за основу и в целом", - рассказал Герасимов.
Он также отметил, что завтра последний день для отсрочки е-декларирования для общественных организаций.
"Я доволен, что Комитет поддержал предложение президентской фракции по отсрочке электронной декларации для общественных активистов и членов наблюдательных советов. К сожалению, завтра последний день для отмены э-деклараций для общественных организаций. Поэтому мы должны выйти на результативное голосование ", - отметил Герасимов.
Напомним, послы группы стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада), а также посольство Швейцарии, призвали украинскую власть соблюдать рекомендации Венецианской Комиссии по э-декларированию для антикоррупционных активистов.