Раді рекомендують відтермінувати е-декларування для громадських організацій

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Комітет з питань запобігання та протидії корупції рекомендував ВР прийняти за основу та в цілому законопроект “Про внесення змін до розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб”, щодо відтермінування заходів фінансового контролю для окремих суб’єктів декларування. Про це повідомив голова фракції БПП Артур Герасимов, з посиланням на прес-службу політсили передає УНН.

“Законопроект був обговорений з народними депутатами, керівництвом парламенту, з експертами та представниками юридичної спільноти. Ви побачили технічно вивірений законопроект, який результативно може пройти завтра. Комітет підтримав законопроект № 8120-1 за основу та в цілому”, — розповів Герасимов.

Він також зауважив, що завтра останній день для відтермінування е-декларування для громадських організацій.

“Я задоволений, що Комітет підтримав пропозицію президентської фракції по відтермінуванню е-декларації для громадських активістів та членів наглядових рад. На жаль, завтра останній день для скасування е-декларацій для громадських організацій. Тому ми повинні вийти на результативне голосування”, — відзначив Герасимов.

Нагадаємо, посли групи країн “Великої сімки” ( США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада), а також посольство Швейцарії, закликали українську владу дотримуватися рекомендації Венеційської Комісії щодо е-декларування для антикорупційних активістів.

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