Раде рекомендовали назначить заместительницу Ермака первым вице-премьером

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 22855 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 47333 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 72596 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 224606 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 128800 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 397126 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315527 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214664 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244731 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255437 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2м/с
60%
Популярные новости

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 17587 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 10996 просмотра

Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, среди них 6 детей, более 40 раненых

4 апреля, 19:01 • 8642 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 8620 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 13889 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 934 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 137274 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 224606 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 397126 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 258136 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 8946 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 20456 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 48999 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74011 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58988 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Раде рекомендовали назначить заместительницу Ермака первым вице-премьером

Киев • УНН

 • 20335 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде назначить замруководителя Офиса Президента Юлию Свириденко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в четверг, 4 ноября, пишет УНН.

Раде рекомендовали назначить заместительницу Ермака первым вице-премьером

Цитата:

“Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВРУ назначить Свириденко Юлию Анатольевну на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины”, — написал Мельничук в Telegram-канале.

Дополнение

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 4 ноября, должна назначить четырех министров, среди которых Свириденко.

Справочно

Юлия Свириденко карьеру начала в 2008 году в частном секторе. С 2015 года работала на руководящих должностях в Черниговской областной государственной администрации: возглавляла Департамент экономического развития, занимала должность первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации, с июля по декабрь 2018 года исполняла обязанности председателя областной государственной администрации.

В сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года - первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,815.60