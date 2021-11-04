Раде рекомендовали назначить заместительницу Ермака первым вице-премьером
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде назначить замруководителя Офиса Президента Юлию Свириденко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в четверг, 4 ноября, пишет УНН.
Цитата:
“Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВРУ назначить Свириденко Юлию Анатольевну на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины”, — написал Мельничук в Telegram-канале.
Дополнение
Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 4 ноября, должна назначить четырех министров, среди которых Свириденко.
Справочно
Юлия Свириденко карьеру начала в 2008 году в частном секторе. С 2015 года работала на руководящих должностях в Черниговской областной государственной администрации: возглавляла Департамент экономического развития, занимала должность первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации, с июля по декабрь 2018 года исполняла обязанности председателя областной государственной администрации.
В сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года - первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины.