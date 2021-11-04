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Рада сьогоді призначить чотирьох міністрів, на засіданні очікують Зеленського

Київ • УНН

 • 11464 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Верховна Рада України на засіданні в четвер, 4 листопада, має призначити чотирьох міністрів. Про це свідчить порядок денний парламенту, передає кореспондент УНН.

Рада сьогоді призначить чотирьох міністрів, на засіданні очікують Зеленського

Деталі

Так, призначення міністів — перше питання, що стоїть на порядку деннному. Зокрема, очікується прийняття проектів постанов:

— про призначення Олексія Резнікова міністром оборони;
— про призначення Ірини Верещук віце-прем’єр-міністром — міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій;
— про призначення Павла Рябікіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості;
— про призначення Юлії Свириденко першим віце-прем’єр-міністром — міністром економіки.

Крім того, нардепи сьогодні мають призначити Вячеслава Штучного керівником Апарату Верховної Ради.

Також на порядку денному — проект постанови про звільнення Віталія Греня з посади члена Центральної виборчої комісії.

Зазначимо, що, за словами нардепа Данила Гетманцева, Президент України Володимир Зеленський планує сьогодні бути присутнім на засіданні Ради.

Контекст

19 жовтня міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський подав заяву до Верховної Ради України з проханням прийняти відставку із займаної посади.

1 листопада віцепрем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням.

В той же день віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Усіх вищезазначених посадових осіб Верховна Рада у середу, 3 листопада, відправила у відставку.

Серед звільнених також Андрій Таран, вже колишній міністр оборони України.

Додамо, напередодні Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді прийняти проект постанови щодо призначення Олексія Резнікова Міністром оборони України.

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