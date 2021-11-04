Рада сегодня назначит четырех министров, на заседании ожидают Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 4 ноября, должна назначить четырех министров. Об этом свидетельствует повестка дня парламента, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, назначение министов — первый вопрос, стоящий на повестке дня. В частности, ожидается принятие проектов постановлений:
— о назначении Алексея Резникова министром обороны;
— о назначении Ирины Верещук вице-премьер-министром — министром по реинтеграции временно оккупированных территорий;
— о назначении Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности;
— о назначении Юлии Свириденко первым вице-премьер-министром — министром экономики.
Кроме того, нардепы сегодня должны назначить Вячеслава Штучного руководителем Аппарата Верховной Рады.
Также в повестке дня — проект постановления об увольнении Виталия Греня с должности члена Центральной избирательной комиссии.
Отметим, что, по словам нардепа Даниила Гетманцева, Президент Украины Владимир Зеленский планирует сегодня присутствовать на заседании Рады.
Контекст
19 октября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности.
1 ноября вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию.
В тот же день вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Всех вышеуказанных должностных лиц Верховная Рада в среду, 3 ноября, отправила в отставку.
Среди уволенных также Андрей Таран, уже бывший министр обороны Украины.
Добавим, накануне Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде принять проект постановления о назначении Алексея Резникова Министром обороны Украины.