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Рада сегодня назначит четырех министров, на заседании ожидают Зеленского

Киев • УНН

 • 11464 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 4 ноября, должна назначить четырех министров. Об этом свидетельствует повестка дня парламента, передает корреспондент УНН.

Рада сегодня назначит четырех министров, на заседании ожидают Зеленского

Детали

Так, назначение министов — первый вопрос, стоящий на повестке дня. В частности, ожидается принятие проектов постановлений:

— о назначении Алексея Резникова министром обороны;
— о назначении Ирины Верещук вице-премьер-министром — министром по реинтеграции временно оккупированных территорий;
— о назначении Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности;
— о назначении Юлии Свириденко первым вице-премьер-министром — министром экономики.

Кроме того, нардепы сегодня должны назначить Вячеслава Штучного руководителем Аппарата Верховной Рады.

Также в повестке дня — проект постановления об увольнении Виталия Греня с должности члена Центральной избирательной комиссии.

Отметим, что, по словам нардепа Даниила Гетманцева, Президент Украины Владимир Зеленский планирует сегодня присутствовать на заседании Рады.

Контекст

19 октября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности.

1 ноября вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию.

В тот же день вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Всех вышеуказанных должностных лиц Верховная Рада в среду, 3 ноября, отправила в отставку.

Среди уволенных также Андрей Таран, уже бывший министр обороны Украины.

Добавим, накануне Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде принять проект постановления о назначении Алексея Резникова Министром обороны Украины.

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