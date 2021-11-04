Раді рекомендували призначити заступницю Єрмака першим віце-прем'єром

Цитата:

“Комітет з питань економічного розвитку рекомендував ВРУ призначити Свириденко Юлію Анатоліївну на посаду першого віце-прем’єр-міністра України — міністра економіки України”, — написав Мельничук у Telegram-каналі.

Доповнення

Верховна Рада України на засіданні в четвер, 4 листопада, має призначити чотирьох міністрів, серед яких Свириденко.

Довідково

Юлія Свириденко кар’єру розпочала у 2008 році у приватному секторі. З 2015 року працювала на керівних посадах у Чернігівській обласній державній адміністрації: очолювала Департамент економічного розвитку, обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, з липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови обласної державної адміністрації.

У вересні 2019 року призначена на посаду заступника міністра, а з липня 2020 року – першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена заступником керівника Офісу Президента України.