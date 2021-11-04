Раді рекомендували призначити заступницю Єрмака першим віце-прем'єром
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді призначити заступника керівника Офісу Президента Юлію Свириденко на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки України. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у четвер, 4 листопада, пише УНН.
Цитата:
“Комітет з питань економічного розвитку рекомендував ВРУ призначити Свириденко Юлію Анатоліївну на посаду першого віце-прем’єр-міністра України — міністра економіки України”, — написав Мельничук у Telegram-каналі.
Доповнення
Верховна Рада України на засіданні в четвер, 4 листопада, має призначити чотирьох міністрів, серед яких Свириденко.
Довідково
Юлія Свириденко кар’єру розпочала у 2008 році у приватному секторі. З 2015 року працювала на керівних посадах у Чернігівській обласній державній адміністрації: очолювала Департамент економічного розвитку, обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, з липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови обласної державної адміністрації.
У вересні 2019 року призначена на посаду заступника міністра, а з липня 2020 року – першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена заступником керівника Офісу Президента України.