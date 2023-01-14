Раде предлагают снять НДС и пошлины на ввоз коптеров и тепловизоров

Детали

Проектами закона, согласно пояснительным запискам, предлагается установить, что временно, на период действия военного положения в Украине, но не более чем до 1 января 2024 года, освобождаются от обложения НДС и ввозной пошлиной ввоз на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов, оптических и коллиматорных прицелов (коллиматоров), прицелов ночного видения или тепловизионных прицелов, тепловизионных биноклей и монокуляров, приборов ничего видения.

Норму об отмене налогообложения ввозной пошлиной предлагается применить в том числе относительно пересылки на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Законопроекты разработаны с целью содействия обеспечению украинских защитников квадрокоптерами (дронами), прицелами и приборами ночного видения, которые имеют важное значение для отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

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«В парламент внесен законопроект №8360 и №8361 по содействию ввозу и освобождению от НДС и пошлины: коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения. Соответствующие изменения подписали 88 и 83 народных депутатов. Будем просить рассмотреть их по максимально быстрой процедуре», – сообщил один из инициаторов законопроектов нардеп Ярослав Железняк

Сейчас законопроекты направлены на рассмотрение комитета.

Напомним

Starlink будут ввозить в Украину без пошлины и НДС.