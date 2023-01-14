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Раді пропонують зняти ПДВ та мита на ввезення коптерів та тепловізорів

Київ • УНН

 • 524346 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. У парламент внесли законопроєкти №8360 та №8361 щодо сприяння ввезенню та звільнення від ПДВ та мита квадрокоптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення., передає УНН.

Раді пропонують зняти ПДВ та мита на ввезення коптерів та тепловізорів

Деталі

Проектами закону, згідно з пояснювальними записками, пропонується установити, що тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, але не більше ніж до 1 січня 2024 року, звільняються від оподаткування ПДВ та ввізним митом ввезення на митну територію України безпілотних літальних апаратів, оптичних та коліматорних прицілів (коліматорів), прицілів нічного бачення або тепловізійних прицілів, тепловізійних біноклів та монокулярів, приладів нічого бачення.

Норму щодо скасування оподаткування ввізним митом пропонується застосувати у тому числі щодо пересилання на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Законопроекти розроблено з метою сприяння забезпеченню українських захисників квадрокоптерами (дронами), прицілами та приладами нічного бачення, що мають важливе значення для відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України.

Цитата

«У парламент внесено законопроект №8360 та №8361 щодо сприяння ввезенню та звільнення від ПДВ та мита: коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення. Відповідні зміни підписали 88 та 83 народних депутатів. Будемо просити розглянути їх по максимально швидкій процедурі», – повідомив один з ініціаторів законопроектів нардеп Ярослав Железняк

Наразі законопроекти направлені на розгляд комітету.

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