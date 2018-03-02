Раде предлагают финансово урегулировать выступления украинских артистов в РФ

Так, согласно законопроекту, организатор гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, включенное в Реестр лиц, осуществляющих гастрольно-концертную деятельность на территории государства-агрессора и/или на временно оккупированной территории Украины платит гастрольный сбор в размере и порядке, определенном законодательством. Сто процентов начисленных сумм указанного сбора перечисляются на единый казначейский счет Государственного казначейства Украины и используются на поддержку Вооруженных Сил Украины. Распорядителем этих средств является Министерство обороны Украины.

Кроме того, законопроект определяет особенности государственного регулирования производства гастрольно-концертной деятельности и ее освещение средствами массовой информации в Украине гражданами Украины, гражданами других государств и лицами без гражданства, которые принимают участие в выступлениях перед зрителями во время зрелищных мероприятий на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории Украины.

Гражданин Украины обязан в соответствии с требованиями, установленными Службой безопасности Украины, сообщить Службе безопасности Украины о намерении принять участие в зрелищном мероприятии на территории государства-агрессора не позднее чем за 10 дней до соответствующего мероприятия. При этом он должен предоставить достоверную информацию о мероприятии, дату и место его проведения, а также о форме своего участия в соответствующем мероприятии.

Кроме того, согласно документу, гражданину Украины запрещается участвовать в зрелищных мероприятиях на временно оккупированной территории Украины.

"Участие гражданина Украины в зрелищных мероприятиях на временно оккупированной территории Украины влечет за собой применение административного штрафа в размере от пятидесяти до ста минимальных заработных плат за каждый случай такого участия, а также обязательное внесение такого гражданина в Реестр лиц, осуществляющих гастрольно-концертную деятельность на территории государства-агрессора и/или на временно оккупированной территории Украины", - говорится в законопроекте.

Также, граждане иностранных государств и лица без гражданства, которые принимают участие в зрелищных мероприятиях на временно оккупированной территории Украины или в зрелищных мероприятиях в поддержку оккупации украинской территории или поддержали оккупацию украинской территории другим способом (заявлениями, обращениями и т.п.) или отличились другими антиукраинскими заявлениями или действиями, должны быть внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в порядке, определенном в статье 15 Закона Украины "О кинематографии".

Добавим, что также на сайте парламента зарегистрированы проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно гастрольного сбора № 8086, а также проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно гастрольного сбора № 8087.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, трех российских актеров и режиссера.