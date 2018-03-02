Раді пропонують фінансово урегулювати виступи українських артистів в РФ

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КИЇВ. 2 березня. УНН. В парламенті зареєстровано проект Закону про особливості провадження гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України, з посиланням на сайт ВРУ передає УНН.

Так, згідно законопроекту, організатор гастрольного заходу, учасником якого є особа, включена до Реєстру осіб, що провадять гастрольно-концертну діяльність на території держави-агресора та/або на тимчасово окупованій території України сплачує гастрольний збір у розмірі і порядку, визначеному законодавством. Сто відсотків нарахованих сум зазначеного збору перераховуються на єдиний казначейський рахунок Державного казначейства України і використовуються на підтримку Збройних Сил України. Розпорядником цих коштів є Міністерство оборони України.

Крім того, законопроект визначає особливості державного регулювання провадження гастрольно-концертної діяльності та її висвітлення засобами масової інформації в Україні громадянами України, громадянами інших держав та особами без громадянства, які беруть участь у виступах перед глядачами під час видовищних заходів на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України.

Громадянин України зобов’язаний у відповідності до вимог, встановлених Службою безпеки України, повідомити Службу безпеки України про намір взяти участь у видовищному заході на території держави-агресора не пізніше ніж за 10 днів до відповідного заходу. При цьому він має надати достовірну інформацію про захід, дату та місце його проведення, а також про форму своєї участі у відповідному заході.

Крім того, згідно документу, громадянину України забороняється брати участь у видовищних заходах на тимчасово окупованій території України.

“Участь громадянина України у видовищних заходах на тимчасово окупованій території України тягне за собою застосування адміністративного штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста мінімальних заробітних плат за кожен випадок такої участі, а також обов’язкове внесення такого громадянина до Реєстру осіб, що провадять гастрольно-концертну діяльність на території держави-агресора та/або на тимчасово окупованій території України”, — йдеться в законопроекті.

Також, громадяни іноземних держав та особи без громадянства, які беруть участь у видовищних заходах на тимчасово окупованій території України або у видовищних заходах на підтримку окупації української території або підтримали окупацію української території в інший спосіб (заявами, зверненнями тощо) або відзначилися іншими антиукраїнськими заявами чи діями, мають бути внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, в порядку, визначеному у статті 15 Закону України “Про кінематографію”.

Додамо, що також на сайті парламенту зареєстровані проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо гастрольного збору № 8086, а також проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо гастрольного збору № 8087.

Раніше повідомлялось, що Міністерство культури України за поданням Служби безпеки України внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, трьох російських акторів і режисера.

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