Раде предлагают досрочно назначать пенсии родственникам погибших участников Евромайдана

"С целью усилить социальную защиту этих людей, улучшить их материальное положение зарегистрировала в Верховной Раде законопроект “О внесении изменений в ст.115 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” относительно назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших (умерших) вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в революции Достоинства (№7429)”, — рассказала И.Луценко.

Нардеп добавила, что этим законопроектом устанавливается право на досрочное назначение пенсии таким членам семей погибших или умерших участников Революции: жена или муж, если они не вступили в повторный брак; дети, которые стали инвалидами до достижения совершеннолетия; родителям, которым предоставлен статус лица, на которое распространяется действие Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”.

“Мужчины имеют право на назначение пенсии по достижении 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщины в 50 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа”, — уточнила И.Луценко.

Напомним, в Киеве к годовщине разгона Евромайдана состоялось факельно-файерное шествие в Администрацию Президента, МВД и Генпрокуратуры Украины.