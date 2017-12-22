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Раді пропонують достроково призначати пенсії родичам загиблих учасників Євромайдану

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У парламенті зареєстровано законопроект, який передбачає призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила народний депутат України від фракції БПП Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

Раді пропонують достроково призначати пенсії родичам загиблих учасників Євромайдану

“З метою посилити соціальний захист цих людей, покращити їх матеріальне становище зареєструвала у Верховній Раді законопроект „Про внесення змін до ст.115 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ щодо призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності“ (№7429)”, — розповіла І.Луценко.

Нардеп додала, що цим законопроектом встановлюється право на дострокове призначення пенсії таким членам сімей загиблих або померлих учасників Революції: дружина або чоловік, якщо вони не взяли повторний шлюб; діти, які стали інвалідами до досягнення повноліття; батькам, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

“Чоловіки мають право на призначення пенсії після досягнення 55 років і наявності страхового стажу не менше 25 років, жінки у 50 років при наявності не менше 20 років страхового стажу”, — уточнила І.Луценко.

Нагадаємо, у Києві до річниці розгону Євромайдану відбулася смолоскипно-файєрна хода до Адміністрації Президента, МВС і Генпрокуратури України.

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