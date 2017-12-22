Раді пропонують достроково призначати пенсії родичам загиблих учасників Євромайдану

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У парламенті зареєстровано законопроект, який передбачає призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила народний депутат України від фракції БПП Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.