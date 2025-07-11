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Раде предложили изменить избирательное законодательство: что предусматривается

Киев • УНН

 • 672 просмотра

В Верховную Раду внесен законопроект №13464 от 10 июля, предлагающий изменения в Избирательный кодекс Украины. Документ имеет целью усовершенствовать систему проведения выборов народных депутатов и местных выборов, учитывая реалии сегодняшнего дня.

Раде предложили изменить избирательное законодательство: что предусматривается

В Верховную Раду внесли законопроект об изменениях в избирательное законодательство Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте парламента.

Детали

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Избирательный кодекс Украины №13464 от 10 июля.

Авторы отмечают, что законопроект необходим для проведения выборов "с учетом реалий сегодняшнего дня". Объясняют, в контексте выборов народных депутатов, что из-за боевых действий или оккупации в отдельных избирательных регионах существенно уменьшилось количество избирателей, а в других - увеличилось за счет внутренне перемещенных лиц.

"В связи с этим (...) целесообразно рассмотреть пропорциональный подход к определению количества кандидатов в региональных списках, учитывая численность избирателей в каждом регионе", - предлагают инициаторы законопроекта.

Также, среди прочего, авторы касаются вопроса открытых списков. Отмечают, что избиратель имеет ограниченное влияние на очередность кандидатов в региональном избирательном списке.

Целью законопроекта называют "усовершенствование" системы "подготовки и проведения выборов народных депутатов и местных выборов", "обеспечение прозрачности формирования избирательных списков и справедливого распределения мандатов на основе реальной поддержки кандидатов среди избирателей".

Проектом предлагается внести изменения в Избирательный кодекс Украины, которыми предусмотреть, в частности:

  • из числа кандидатов в народные депутаты, включенных в общегосударственный избирательный список, кроме кандидата, включенного под первым номером, партия на том же съезде формирует и утверждает региональные списки кандидатов в депутаты в каждом избирательном регионе;
    • определение количества кандидатов в народные депутаты, которая может быть включена в региональный избирательный список партии, исходя из численности избирателей в каждом регионе;
      • при формировании общегосударственного избирательного списка партия должна обеспечить присутствие в каждой пятерке избирательного списка мужчин и женщин (не менее двух кандидатов каждого пола). При формировании региональных избирательных списков партия должна обеспечить представительство лиц одного пола в каждом не менее 30 процентов от общего количества кандидатов;
        • голоса избирателей, поданные в избирательном регионе в поддержку партии, без поддержки конкретного кандидата в народные депутаты, учитываются в количество голосов избирателей, поданных в поддержку соответствующей партии, которые остались неиспользованными при распределении мандатов депутатов в этом избирательном регионе;
          • выборы депутатов местных советов проводятся по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций партий;
            • из числа кандидатов, включенных в единый избирательный список, организация партии на тех же собраниях формирует и утверждает территориальные списки кандидатов в депутаты;
              • лицо, выдвинутое кандидатом на должность сельского, поселкового, городского головы, может одновременно быть выдвинуто кандидатом в депутаты в соответствующий местный совет, но не в любых других единых одномандатных избирательных округах по любым местным выборам;
                • унифицируется форма избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов и местных выборов;
                  • кандидаты в депутаты местного совета, размещаются в территориальном избирательном списке соответствующей организации партии в порядке уменьшения количества голосов избирателей, поддержавших соответствующего кандидата в депутаты.

                    Рада готовит закон для послевоенных выборов: Стефанчук сообщил детали28.06.25, 23:57 • 21325 просмотров

                    Юлия Шрамко

                    Юлия Шрамко

                    политика
                    Верховная Рада
                    Украина
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