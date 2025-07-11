Раді запропонували змінити виборче законодавство: що передбачається

У Верховну Раду внесли законопроєкт про зміни до виборчого законодавства України, пише УНН з посиланням на повідомлення на сайті парламенту.

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Ідеться про проєкт закону про внесення змін до Виборчого кодексу України №13464 від 10 липня.

Автори зазначають, що законопроєкт необхідний для проведення виборів "з урахуванням реалій сьогодення". Пояснюють, у контексті виборів народний депутатів, що через бойові дії чи окупацію в окремих виборчих регіонах суттєво зменшилася кількість виборців, а в інших - збільшилася за рахунок внутрішньо переміщених осіб.

"У зв’язку з цим (...) доцільно розглянути пропорційний підхід до визначення кількості кандидатів у регіональних списках, враховуючи чисельність виборців у кожному регіоні", - пропонують ініціатори законопроєкту.

Також, серед іншого, автори торкаються питання відкритих списків. Зазначають, що виборець має обмежений вплив на черговість кандидатів у регіональному виборчому списку.

Метою законопроєкту називають "удосконалення" системи "підготовки і проведення виборів народних депутатів та місцевих виборів", "забезпечення прозорості формування виборчих списків та справедливого розподілу мандатів на основі реальної підтримки кандидатів серед виборців".

Проєктом пропонується внести зміни до Виборчого кодексу України, якими передбачити, зокрема:

із числа кандидатів у народні депутати, включених до загальнодержавного виборчого списку, окрім кандидата, включеного під першим номером, партія на тому самому з’їзді формує і затверджує регіональні списки кандидатів у депутати у кожному виборчому регіоні;

визначення кількості кандидатів у народні депутати, яка може бути включена до регіонального виборчого списку партії, виходячи з чисельності виборців у кожному регіоні;

під час формування загальнодержавного виборчого списку партія повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі). Під час формування регіональних виборчих списків партія повинна забезпечити представництво осіб однієї статі у кожному не менше 30 відсотків від загальної кількості кандидатів;

голоси виборців, подані у виборчому регіоні на підтримку партії, без підтримки конкретного кандидата у народні депутати, враховуються до кількості голосів виборців, поданих на підтримку відповідної партії, які залишилися невикористаними при розподілі мандатів депутатів у цьому виборчому регіоні;

вибори депутатів місцевих рад проводяться за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій партій;

з числа кандидатів, включених до єдиного виборчого списку, організація партії на тих самих зборах формує і затверджує територіальні списки кандидатів у депутати;

особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, може одночасно бути висунута кандидатом у депутати до відповідної місцевої ради, але не у будь-яких інших єдиних одномандатних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів;

уніфіковується форма виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів та місцевих виборів;

кандидати у депутати місцевої ради, розміщуються у територіальному виборчому списку відповідної організації партії у порядку зменшення кількості голосів виборців, які підтримали відповідного кандидата у депутати.

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