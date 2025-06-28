Рада готує закон для повоєнних виборів: Стефанчук повідомив деталі

Верховна Рада України (ВР) працює над ухваленням спеціального закону для проведення виборів після завершення війни. Про це в ефірі телемарафону розповів голова ВР Руслан Стефанчук, повідомляє УНН.

За його словами, по закінченні війни перед країною постане чимало викликів, характер яких визначатиметься, зокрема, строками і умовами закінчення бойових дій.

Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроєкт, який регулюватиме так звані повоєнні вибори

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Водночас він підкреслив, що парламент готується до різних сценаріїв щодо проведення повоєнних виборів.

Ми готуємо різні базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс