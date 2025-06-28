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Рада готує закон для повоєнних виборів: Стефанчук повідомив деталі

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Верховна Рада працює над законопроєктом для проведення виборів після війни, враховуючи участь військових та біженців. Розглядаються сценарії щодо одночасного або роздільного проведення парламентських, президентських та місцевих виборів.

Рада готує закон для повоєнних виборів: Стефанчук повідомив деталі

Верховна Рада України (ВР) працює над ухваленням спеціального закону для проведення виборів після завершення війни. Про це в ефірі телемарафону розповів голова ВР Руслан Стефанчук, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, по закінченні війни перед країною постане чимало викликів, характер яких визначатиметься, зокрема, строками і умовами закінчення бойових дій.

Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроєкт, який регулюватиме так звані повоєнні вибори

- сказав спікер ВР.

Лише 25% українців вважають, що після перемир'я або вже зараз варто провести вибори - опитування14.05.25, 12:03 • 3495 переглядiв

Водночас він підкреслив, що парламент готується до різних сценаріїв щодо проведення повоєнних виборів.

Ми готуємо різні базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс

- зазначив Стефанчук.

Він додав, що нині треба вирішити питання участі у виборах військовослужбовців та біженців. Також непростим є питання про те, чи варто проводити одночасно усі вибори - парламентські, президентські та місцеві, чи варто розвести їх в часі.

"Багато залежатиме і від безпекової ситуації. Наприклад, потрібно прописати алгоритм дій на випадок, якщо повітряні тривоги залишаться актуальними і з настанням миру", - резюмував голова ВР.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив думку, що Президент Володимир Зеленський має балотуватися на другий термін. Він заявив, що вибори відбудуться, як тільки з'явиться можливість і буде скасовано воєнний стан.

рф вимагає провести вибори в Україні до підписання мирної угоди. Це буде "оптимальний варіант" – лавров23.05.25, 14:16 • 2644 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Верховна Рада України
Стефанчук Руслан Олексійович
Україна
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