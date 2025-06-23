Єрмак заявив, що Зеленський має балотуватися на другий термін
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив думку, що Президент Володимир Зеленський має балотуватися на другий термін. Він заявив, що вибори відбудуться, як тільки з'явиться можливість і буде скасовано воєнний стан.
Президент Володимир Зеленський має балотуватися на другий термін. Таку думку висловив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю The Times, та заявив, що вибори відбудуться, як тільки "з’явиться можливість" і буде скасовано воєнний стан, передає УНН.
Деталі
Одним із питань, на яке звернули увагу критики Зеленського в Білому домі, зокрема й сам Трамп, який у лютому назвав українського президента "диктатором", було рішення не проводити президентські вибори минулого року через труднощі з організацією голосування під час війни.
Єрмак назвав Зеленського "демократом" і пообіцяв, що в Україні відбудуться вибори, як тільки "з’явиться можливість" і буде скасовано воєнний стан.
Він також заявив, що Зеленський був "дуже сильною людиною" і "не виснажився" навіть після того, як провів свою країну через три роки війни, і закликав його знову балотуватися на посаду Президента, коли вибори відбудуться.
Я думаю, що він повинен балотуватися, тому що це найкращий президент, якого моя країна бачила за роки своєї незалежності
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Доповнення
Міністр закордонних справ рф сергій лавров у травні заявляв, що рф вимагає провести вибори в Україні до підписання мирної угоди.
У лютому Зеленський сказав, що під час війни президентські вибори провести неможливо.
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