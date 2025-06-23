Єрмак заявив, що Зеленський має балотуватися на другий термін

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
16:46 • 18489 перегляди
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
Ексклюзив
14:03 • 53320 перегляди
Чернишов заявив, що отримав підозру (відео)
Ексклюзив
12:57 • 91879 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
12:56 • 55331 перегляди
У СБУ розповіли подробиці підготовки двох замахів на Зеленського: один планували на території ОП, а інший - в аеропорту Жешув
12:19 • 110726 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки
Ексклюзив
23 червня, 08:45 • 61332 перегляди
Пацієнти поки не відчули здешевшання цін на ліки, реформи лише починаються – директорка БФ “Пацієнти України”
23 червня, 07:05 • 105559 перегляди
Зеленський відреагував на нічну атаку рф: збирається сьогодні у Британії обговорити захист та нові кроки тиску на росію
23 червня, 06:23 • 66396 перегляди
Над Україною під час нічної атаки рф знешкодили 339 з 352 дронів та 15 з 16 ракет
Ексклюзив
22 червня, 16:24 • 95704 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
22 червня, 15:59 • 129147 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.7м/с
57%
747мм
Популярнi новини
Хвиля нападів зі шприцами затьмарила фестиваль вуличної музики у Франції23 червня, 08:50 • 30702 перегляди
У Краматорську завершили рятувальні роботи після російського удару: загинуло п’ятеро людей23 червня, 10:41 • 61017 перегляди
Голова СБУ привідкрив частину деталей спецоперації "Павутина"12:28 • 51789 перегляди
Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА13:36 • 67209 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі14:13 • 22276 перегляди
Публікації
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу16:46 • 18450 перегляди
Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА13:36 • 67286 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
Ексклюзив
12:57 • 91825 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки12:19 • 110678 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 349476 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Малюк Василь Васильович
Дональд Трамп
Чарльз III
Чернишов Олексій Михайлович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Europe
Гаага
Реклама
УНН Lite
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі14:13 • 22315 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 121595 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 245994 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 118085 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 118046 перегляди
Актуальне
Facebook
Starlink
Нью-Йорк таймс
MIM-104 Patriot
Ель Паїс

Єрмак заявив, що Зеленський має балотуватися на другий термін

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив думку, що Президент Володимир Зеленський має балотуватися на другий термін. Він заявив, що вибори відбудуться, як тільки з'явиться можливість і буде скасовано воєнний стан.

Єрмак заявив, що Зеленський має балотуватися на другий термін

Президент Володимир Зеленський має балотуватися на другий термін. Таку думку висловив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю The Times, та заявив, що вибори відбудуться, як тільки "з’явиться можливість" і буде скасовано воєнний стан, передає УНН.

Деталі

Одним із питань, на яке звернули увагу критики Зеленського в Білому домі, зокрема й сам Трамп, який у лютому назвав українського президента "диктатором", було рішення не проводити президентські вибори минулого року через труднощі з організацією голосування під час війни.

Єрмак назвав Зеленського "демократом" і пообіцяв, що в Україні відбудуться вибори, як тільки "з’явиться можливість" і буде скасовано воєнний стан.

Він також заявив, що Зеленський був "дуже сильною людиною" і "не виснажився" навіть після того, як провів свою країну через три роки війни, і закликав його знову балотуватися на посаду Президента, коли вибори відбудуться.

Я думаю, що він повинен балотуватися, тому що це найкращий президент, якого моя країна бачила за роки своєї незалежності

– висловив свою думку Єрмак.

Зеленський назвав умову, за якої готовий залишити посаду президента03.03.25, 02:07 • 33168 переглядiв

Доповнення

Міністр закордонних справ рф сергій лавров у травні заявляв, що рф вимагає провести вибори в Україні до підписання мирної угоди.

У лютому Зеленський сказав, що під час війни президентські вибори провести неможливо.

Після закінчення війни буде відмінено воєнний стан і пройдуть вибори - Зеленський12.03.25, 16:36 • 14137 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Таймс
Білий дім
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9