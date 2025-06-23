Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок

Президент Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Такое мнение выразил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью The Times и заявил, что выборы состоятся, как только "появится возможность" и будет отменено военное положение, передает УНН.

Детали

Одним из вопросов, на который обратили внимание критики Зеленского в Белом доме, в том числе и сам Трамп, который в феврале назвал украинского президента "диктатором", было решение не проводить президентские выборы в прошлом году из-за трудностей с организацией голосования во время войны.

Ермак назвал Зеленского "демократом" и пообещал, что в Украине состоятся выборы, как только "появится возможность" и будет отменено военное положение.

Он также заявил, что Зеленский был "очень сильным человеком" и "не иссяк" даже после того, как провел свою страну через три года войны, и призвал его снова баллотироваться на пост Президента, когда выборы состоятся.

Я думаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого моя страна видела за годы своей независимости – выразил свое мнение Ермак.

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Дополнение

Министр иностранных дел рф сергей лавров в мае заявлял, что рф требует провести выборы в Украине до подписания мирного соглашения.

В феврале Зеленский сказал, что во время войны президентские выборы провести невозможно.

После окончания войны будет отменен военный стан и пройдут выборы - Зеленский