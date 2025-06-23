Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак выразил мнение, что Президент Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Он заявил, что выборы состоятся, как только появится возможность и будет отменено военное положение.
Президент Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Такое мнение выразил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью The Times и заявил, что выборы состоятся, как только "появится возможность" и будет отменено военное положение, передает УНН.
Детали
Одним из вопросов, на который обратили внимание критики Зеленского в Белом доме, в том числе и сам Трамп, который в феврале назвал украинского президента "диктатором", было решение не проводить президентские выборы в прошлом году из-за трудностей с организацией голосования во время войны.
Ермак назвал Зеленского "демократом" и пообещал, что в Украине состоятся выборы, как только "появится возможность" и будет отменено военное положение.
Он также заявил, что Зеленский был "очень сильным человеком" и "не иссяк" даже после того, как провел свою страну через три года войны, и призвал его снова баллотироваться на пост Президента, когда выборы состоятся.
Я думаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого моя страна видела за годы своей независимости
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Дополнение
Министр иностранных дел рф сергей лавров в мае заявлял, что рф требует провести выборы в Украине до подписания мирного соглашения.
В феврале Зеленский сказал, что во время войны президентские выборы провести невозможно.
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