рф вимагає провести вибори в Україні до підписання мирної угоди. Це буде "оптимальний варіант" – лавров
Київ • УНН
рф наполягає на виборах в Україні до мирної угоди, ставлячи під сумнів легітимність Зеленського. лавров вважає це оптимальним рішенням для підписання миру.
Легітимність Президента України Володимира Зеленського стане принциповим фактором для росії під час укладення мирної угоди з Києвом. Таку заяву зробив міністр закордонних справ рф сергій лавров, передають росЗМІ, пише УНН.
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"Коли дійде до підписання (миру. - ред.), ось там питання легітимності матиме вирішальне значення", – наголосив лавров.
лавров зазначив, що проведення виборів в Україні було б "оптимальним рішенням про те, хто може підписати мирну угоду" з боку Києва. Водночас глава мзс додав, що москва продовжує контакти з чинною українською владою для підготовки відповідного документа.
Нагадаємо
У лютому цього року Президент України Володимир Зеленський заявив, що його легітимність підтверджена 73% голосів виборців. Він наголосив на неможливості проведення виборів під час війни через технічні та законодавчі обмеження
Переговори України та рф: кремль має визнати легітимність Зеленського - ISW20.05.25, 02:23 • 3462 перегляди