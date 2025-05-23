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Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам
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рф вимагає провести вибори в Україні до підписання мирної угоди. Це буде "оптимальний варіант" – лавров

Київ • УНН

 • 308 перегляди

рф наполягає на виборах в Україні до мирної угоди, ставлячи під сумнів легітимність Зеленського. лавров вважає це оптимальним рішенням для підписання миру.

рф вимагає провести вибори в Україні до підписання мирної угоди. Це буде "оптимальний варіант" – лавров

Легітимність Президента України Володимира Зеленського стане принциповим фактором для росії під час укладення мирної угоди з Києвом. Таку заяву зробив міністр закордонних справ рф сергій лавров, передають росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Коли дійде до підписання (миру. - ред.), ось там питання легітимності матиме вирішальне значення", – наголосив лавров.

лавров зазначив, що проведення виборів в Україні було б "оптимальним рішенням про те, хто може підписати мирну угоду" з боку Києва. Водночас глава мзс додав, що москва продовжує контакти з чинною українською владою для підготовки відповідного документа.

Нагадаємо

У лютому цього року Президент України Володимир Зеленський заявив, що його легітимність підтверджена 73% голосів виборців. Він наголосив на неможливості проведення виборів під час війни через технічні та законодавчі обмеження

Переговори України та рф: кремль має визнати легітимність Зеленського - ISW20.05.25, 02:23 • 3462 перегляди

Андрій Кулик

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