рф требует провести выборы в Украине до подписания мирного соглашения. Это будет "оптимальный вариант" – лавров
Киев • УНН
рф настаивает на выборах в Украине до мирного соглашения, ставя под сомнение легитимность Зеленского. лавров считает это оптимальным решением для подписания мира.
Легитимность Президента Украины Владимира Зеленского станет принципиальным фактором для россии во время заключения мирного соглашения с Киевом. Такое заявление сделал министр иностранных дел рф сергей лавров, передают росСМИ, пишет УНН.
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"Когда дойдет до подписания (мира. - ред.), вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение", – подчеркнул лавров.
лавров отметил, что проведение выборов в Украине было бы "оптимальным решением о том, кто может подписать мирное соглашение" со стороны Киева. В то же время глава МИД добавил, что москва продолжает контакты с действующей украинской властью для подготовки соответствующего документа.
Напомним
В феврале этого года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его легитимность подтверждена 73% голосов избирателей. Он отметил невозможность проведения выборов во время войны из-за технических и законодательных ограничений
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