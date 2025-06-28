Рада готовит закон для послевоенных выборов: Стефанчук сообщил детали

Верховная Рада Украины (ВР) работает над принятием специального закона для проведения выборов после завершения войны.

Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель ВР Руслан Стефанчук, сообщает УНН.

Детали

По его словам, по окончании войны перед страной встанет немало вызовов, характер которых будет определяться, в частности, сроками и условиями окончания боевых действий.

Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы - сказал спикер ВР.

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В то же время он подчеркнул, что парламент готовится к различным сценариям относительно проведения послевоенных выборов.

Мы готовим различные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор. И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс - отметил Стефанчук.

Он добавил, что сейчас нужно решить вопрос участия в выборах военнослужащих и беженцев. Также непростым является вопрос о том, стоит ли проводить одномоментно все выборы - парламентские, президентские и местные, или стоит развести их во времени.

"Многое будет зависеть и от ситуации с безопасностью. Например, нужно прописать алгоритм действий на случай, если воздушные тревоги останутся актуальными и с наступлением мира", - резюмировал председатель ВР.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак выразил мнение, что Президент Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Он заявил, что выборы состоятся, как только появится возможность и будет отменено военное положение.

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