Рада готовит закон для послевоенных выборов: Стефанчук сообщил детали

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
16:01 • 13796 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 14:03 • 21539 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Эксклюзив
28 июня, 13:12 • 19981 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 46564 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 111988 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 140654 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
27 июня, 13:18 • 82712 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 204813 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 10:27 • 57266 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
27 июня, 10:12 • 69454 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
82%
747мм
Популярные новости
В Днепропетровской области задержан мужчина по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней
Эксклюзив
28 июня, 11:42 • 6974 просмотра
Воздушная цель, вероятно, запущена с самолета Су-34: Игнат об атаке на Днепр28 июня, 14:19 • 12498 просмотра
Зеленский раскрыл подробности переговоров с Трампом относительно систем Patriot и обороны неба28 июня, 14:36 • 10995 просмотра
В Египте в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли 19 человек, большинство - девочки-подростки28 июня, 14:58 • 4104 просмотра
Демократы в Сенате требуют от Минфина США объяснений относительно возможности возвращения рф к SWIFT17:42 • 4738 просмотра
публикации
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения16:01 • 13791 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 140653 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 141249 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 204811 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 138945 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Анджей Дуда
Юрий Игнат
Василий Стус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Запорожская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 21527 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 21774 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 32514 просмотра
Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci27 июня, 14:27 • 38310 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 141249 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ми-8
Нью-Йорк Таймс
Крылатая ракета

Рада готовит закон для послевоенных выборов: Стефанчук сообщил детали

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Верховная Рада работает над законопроектом для проведения выборов после войны, учитывая участие военных и беженцев. Рассматриваются сценарии относительно одновременного или раздельного проведения парламентских, президентских и местных выборов.

Рада готовит закон для послевоенных выборов: Стефанчук сообщил детали

Верховная Рада Украины (ВР) работает над принятием специального закона для проведения выборов после завершения войны.
Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель ВР Руслан Стефанчук, сообщает УНН.

Детали

По его словам, по окончании войны перед страной встанет немало вызовов, характер которых будет определяться, в частности, сроками и условиями окончания боевых действий.

Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы

- сказал спикер ВР.

Только 25% украинцев считают, что после перемирия или уже сейчас стоит провести выборы - опрос14.05.25, 12:03 • 3495 просмотров

В то же время он подчеркнул, что парламент готовится к различным сценариям относительно проведения послевоенных выборов.

Мы готовим различные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор. И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс

- отметил Стефанчук.

Он добавил, что сейчас нужно решить вопрос участия в выборах военнослужащих и беженцев. Также непростым является вопрос о том, стоит ли проводить одномоментно все выборы - парламентские, президентские и местные, или стоит развести их во времени.

"Многое будет зависеть и от ситуации с безопасностью. Например, нужно прописать алгоритм действий на случай, если воздушные тревоги останутся актуальными и с наступлением мира", - резюмировал председатель ВР.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак выразил мнение, что Президент Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Он заявил, что выборы состоятся, как только появится возможность и будет отменено военное положение.

рф требует провести выборы в Украине до подписания мирного соглашения. Это будет "оптимальный вариант" – лавров23.05.25, 14:16 • 2644 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9