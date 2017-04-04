Совбез ООН призвал все страны помочь РФ найти виновных в теракте

“Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили варварский и подлый террористический акт, который произошел в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек и десятки получили ранения”, — говорится в заявлении Совбеза от понедельника.

В документе выражаются глубокие соболезнования семьям жертв этого “ужасного террористического акта”, всему российскому народу и правительству.

Члены Совета Безопасности призвали все государства в соответствии с их обязательствами по международному праву активно сотрудничать с правительством России для того, чтобы найти виновных в убийствах и привлечь их к ответственности.