Радбез ООН закликала всі країни допомогти РФ знайти винних у теракті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Рада Безпеки ООН рішуче засудила теракт в петербурзькому метро, назвавши його “варварським і підлим”, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Члени Ради Безпеки найрішучішим чином засудили варварський і підлий терористичний акт, який стався в Санкт-Петербурзі 3 квітня 2017 року, внаслідок якого загинули, щонайменше, 10 осіб і десятки отримали поранення”, — сказано в заяві Радбезу від понеділка.
У документі виражаються глибокі співчуття сім’ям жертв цього “жахливого терористичного акту”, всьому російському народу і уряду.
Члени Ради Безпеки закликали всі держави згідно з їх зобов’язаннями за міжнародним правом активно співпрацювати з урядом Росії для того, щоб знайти винних у вбивствах і притягнути їх до відповідальності.