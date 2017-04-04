Радбез ООН закликала всі країни допомогти РФ знайти винних у теракті

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Рада Безпеки ООН рішуче засудила теракт в петербурзькому метро, назвавши його “варварським і підлим”, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Члени Ради Безпеки найрішучішим чином засудили варварський і підлий терористичний акт, який стався в Санкт-Петербурзі 3 квітня 2017 року, внаслідок якого загинули, щонайменше, 10 осіб і десятки отримали поранення”, — сказано в заяві Радбезу від понеділка.

У документі виражаються глибокі співчуття сім’ям жертв цього “жахливого терористичного акту”, всьому російському народу і уряду.

Члени Ради Безпеки закликали всі держави згідно з їх зобов’язаннями за міжнародним правом активно співпрацювати з урядом Росії для того, щоб знайти винних у вбивствах і притягнути їх до відповідальності.

 

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