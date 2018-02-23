Совбез ООН сегодня попытается проголосовать резолюцию по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Совет безопасности ООН в пятницу будет голосовать по проекту резолюции с требованием 30-дневного перемирия в Сирии, чтобы позволить осуществить поставки помощи и медицинскую эвакуацию, однако сразу не было понятно, получилли проект поддержку сирийского союзника России, через которую сорвалось голосование накануне, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Голосование пройдет на фоне несколькодневных авианалетов на Восточную Гуту, последний анклав повстанцев вблизи столицы Сирии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в среду призвал немедленно прекратить "военные действия".
Россия в четверг предложила поправки к проекту резолюции, подготовленного Швецией и Кувейтом, утверждая, что формулировки в документе нереалистичны и Совбез ООН из 15 членов не может просто навязывать перемирие в Сирии без консультаций со сторонами. Сразу не было известно, какие изменения были внесены в текст проекта.
Совбез ООН должен проголосовать за резолюцию в пятницу в 11:00 по местному времени, сказали в миссии Кувейта в ООН, председательствующей в феврале.
Резолюция для прохождения нуждается в девяти голосах "за" и отсутствии вето со стороны России, Китая, США, Великобритании или Франции. Россия наложила уже 11 вето на попытки голосования Совбеза ООН по Сирии с начала гражданской войны в стране в 2011 году.
Напомним, Россия сорвала голосование в СБ ООН по перемирию в Сирии.