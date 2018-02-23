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Радбез ООН сьогодні спробує проголосувати резолюцію щодо Сирії

Радбез ООН сьогодні спробує проголосувати резолюцію щодо Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Рада безпеки ООН в п'ятницю голосуватиме щодо проекту резолюції з вимогою 30-денного перемир'я в Сирії, щоб дозволити поставки допомоги і медичну евакуацію, однак відразу не було зрозуміло, чи отримав проект підтримку сирійського союзника Росії, через яку зірвалося голосування напередодні, передає УНН з посиланням на Reuters.

Голосування пройде на фоні кількаденних авіанальотів на Східну Гуту, останній анклав повстанців поблизу столиці Сирії. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш в середу закликав негайно припинити "військові дії".

Росія у четвер запропонувала поправки до проекту резолюції, підготовленого Швецією і Кувейтом, стверджуючи, що формулювання у документі нереалістичні і що Радбез ООН з 15 членів не може просто нав'язувати перемир'я у Сирії без консультацій зі сторонами. Відразу не було відомо, які зміни були внесені в текст проекту.

Радбез ООН має проголосувати за резолюцію у п'ятницю об 11 годині за місцевим часом, сказали у місії Кувейту в ООН, яка головує в лютому.

Резолюція для проходження потребує дев'яти голосів "за" і відсутності вето з боку Росії, Китаю, США, Великої Британії або Франції. Росія наклала вже 11 вето на спроби голосування Радбезу ООН щодо Сирії з початку громадянської війни у країні в 2011 році.

Нагадаємо, Росія зірвала голосування в РБ ООН щодо перемир'я в Сирії.

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