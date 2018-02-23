Радбез ООН сьогодні спробує проголосувати резолюцію щодо Сирії

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Рада безпеки ООН в п'ятницю голосуватиме щодо проекту резолюції з вимогою 30-денного перемир'я в Сирії, щоб дозволити поставки допомоги і медичну евакуацію, однак відразу не було зрозуміло, чи отримав проект підтримку сирійського союзника Росії, через яку зірвалося голосування напередодні, передає УНН з посиланням на Reuters.