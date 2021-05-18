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Совбез Беларуси заявляет, что Польша "спецподразделениями изучает подходы к ее территории со стороны Бреста"

Киев • УНН

 • 17074 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сообщил, что на территории Польши на брестском направлении отмечены действия подразделений спецназначения, якобы занимающихся изучением подходов к белорусской границе. Его слова приводит во вторник агентство БелТА, пишет УНН.

Совбез Беларуси заявляет, что Польша "спецподразделениями изучает подходы к ее территории со стороны Бреста"

Детали

“На территории Польши на брестском направлении отмечены действия подразделений специального назначения, которые занимались изучением подходов к государственной границе, ее прохода. Оценка, разведка. Конечно, это все не может не вызывать беспокойства”, — отметил он. При этом Вольфович заявил, что белорусские ведомства все эти вопросы отслеживают и анализируют. Вырабатываются адекватные меры реагирования, прежде всего они связаны “с охраной и усилением государственной границы, работой в пунктах пропуска, усилением боевого дежурства по противовоздушной обороне”, указал госсекретарь Совбеза.

Вольфович уточнил, что на заседании Совбеза во вторник обсуждалась военно-политическая обстановка, которая складывается у границ Беларуси. “К сожалению, данная обстановка постоянно вызывает напряжение, нагнетается, — заявил он. — Это исходит из тех мероприятий, которые проводят на территории сопредельных государств, прежде всего, оперативной и боевой подготовки под эгидой США, блока НАТО, вооруженными силами сопредельных государств. Не настораживать нас это не может”.

Он также указал, что численность оперативных сил НАТО на территории сопредельных государств — Польши и Прибалтики — за последние пять лет увеличилась с 25 тыс. до 40 тыс. При этом время, в течение которого могут быть применены эти силы, составляет порядка шести часов, “и даже меньше, учитывая батальонную тактическую группу, которая находится в Литве, на территории военного полигона Пабраде, в 15 км от границы с Беларусью”. Кроме того, до десяти боевых самолетов находятся в постоянной готовности к применению.

Беларусь за последнюю неделю зафиксировала 25 полетов разведывательной авиации вдоль своих границ. “Та интенсивность и количество мероприятий, учений, которые проходят на территории сопредельных стран, вызывает определенные военные риски. Не только в глубине сопредельных стран, но и вблизи границ Беларуси. Только за последнюю неделю отмечены 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Беларуси”, — сообщил Вольфович.

Ранее

Внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных сил Беларуси началась во вторник под руководством начальника ракетных войск и артиллерии генерал-майора Геннадия Козловского.

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