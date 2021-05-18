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Радбез Білорусі заявляє, що Польща "спецпідрозділами вивчає підходи до її території зі сторони Бреста"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфовіч повідомив, що на території Польщі на брестському напрямку відзначені дії підрозділів спецпризначення, нібито займаються вивченням підходів до білоруського кордону. Його слова наводить у вівторок агентство БелТА, пише УНН.

Радбез Білорусі заявляє, що Польща "спецпідрозділами вивчає підходи до її території зі сторони Бреста"

Деталі

“На території Польщі на брестському напрямку відзначені дії підрозділів спеціального призначення, які займалися вивченням підходів до державного кордону, його проходу. Оцінка, розвідка. Звичайно, це все не може не викликати занепокоєння”, — зазначив він. При цьому Вольфович заявив, що білоруські відомства всі ці питання відстежують і аналізують. Виробляються адекватні заходи реагування, перш за все вони пов’язані “з охороною і посиленням державного кордону, роботою в пунктах пропуску, посиленням бойового чергування з протиповітряної оборони”, вказав держсекретар Ради безпеки.

Вольфовіч уточнив, що на засіданні Радбезу у вівторок обговорювалася військово-політична обстановка, яка складається у кордонів Білорусі. “На жаль, дана обстановка постійно викликає напругу, нагнітається, — заявив він. — Це виходить з тих заходів, які проводять на території суміжних держав, перш за все, оперативної та бойової підготовки під егідою США, блоку НАТО, збройними силами сусідніх держав. Не насторожувати нас це не може”.

Він також вказав, що чисельність оперативних сил НАТО на території суміжних держав — Польщі та Прибалтики — за останні п’ять років збільшилася з 25 тис. до 40 тис. При цьому час, протягом якого можуть бути застосовані ці сили, становить близько шести годин, “і навіть менше, враховуючи батальйонну тактичну групу, яка знаходиться в Литві, на території військового полігону Пабраде, в 15 км від кордону з Білоруссю”. Крім того, до десяти бойових літаків знаходяться в постійній готовності до застосування.

Білорусь за останній тиждень зафіксувала 25 польотів розвідувальної авіації уздовж своїх кордонів. “Та інтенсивність і кількість заходів, навчань, які проходять на території суміжних країн, викликає певні військові ризики. Не тільки в глибині суміжних країн, а й поблизу кордонів Білорусі. Тільки за останній тиждень відзначені 25 вильотів пілотованої і безпілотної розвідувальної авіації уздовж кордонів Білорусі”, — повідомив Вольфовіч.

Раніше

Раптова перевірка бойової готовності ракетних військ Збройних сил Білорусі почалася у вівторок під керівництвом начальника ракетних військ і артилерії генерал-майора Геннадія Козловського.

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