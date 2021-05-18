У Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності ракетних військ

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“До перевірки залучаються військові частини і підрозділи комплексів тактичних ракет „Точка-У“, реактивних систем залпового вогню „Полонез“, „Смерч“, „Ураган“. Всього буде задіяно до 100 одиниць техніки і понад 500 осіб особового складу”, — йдеться в повідомленні Міноборони.

В оборонному відомстві пояснили, що після виконання заходів підготовки військові частини і підрозділи висуватимуться на полігони для виконання навчально-бойових завдань. “Завершиться перевірка контрольними заняттями з нанесення ракетних ударів”, — додали в Міноборони.