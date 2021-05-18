В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных сил Беларуси началась во вторник под руководством начальника ракетных войск и артиллерии генерал-майора Геннадия Козловского. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны, пишет УНН.
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“К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет „Точка-У“, реактивных систем залпового огня „Полонез“, „Смерч“, „Ураган“. Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава”, — говорится в сообщении Минобороны.
В оборонном ведомстве пояснили, что после выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны для выполнения учебно-боевых задач. “Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов”, — добавили в Минобороны.