Рада освободила от НДС производителей национальных фильмов

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 54912 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 122745 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105252 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107919 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106584 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 99785 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104961 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102431 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144889 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Рада освободила от НДС производителей национальных фильмов

Рада освободила от НДС производителей национальных фильмов

Киев  •  УНН

 • 7865 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Верховная Рада освободила от НДС производителей национальных фильмов. Парламентарии 228 голосами поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Документ предусматривает до 1 января 2023 освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость производство национальных фильмов и озвученных украинским иностранных, работы по изготовлению архивов национальных фильмов и фильмов, созданных на территории Украины.

Указанная норма также распространяется на работы по сохранению, восстановлению и реставрации национального кинематографического наследия.

Так же временно освобождаются от налога на добавленную стоимость публичные извещатели при демонстрации или распространении национальных фильмов.

Кроме того, в начале 2023 на территорию Украины можно будет импортировать ряд товаров без пошлины.

Среди них: кинопленка, экспонированная и проявленная, со звуковой дорожкой или без звуковой дорожки, или состоящая только из звуковой дорожки, пленки в рулонах, катушках или в виде лент для кинематографии или фотосъемки.

Как сообщал УНН, украинский фильм занял первое место на кинофестивале в Варшаве.

 

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