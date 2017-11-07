Рада освободила от НДС производителей национальных фильмов

Документ предусматривает до 1 января 2023 освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость производство национальных фильмов и озвученных украинским иностранных, работы по изготовлению архивов национальных фильмов и фильмов, созданных на территории Украины.

Указанная норма также распространяется на работы по сохранению, восстановлению и реставрации национального кинематографического наследия.

Так же временно освобождаются от налога на добавленную стоимость публичные извещатели при демонстрации или распространении национальных фильмов.

Кроме того, в начале 2023 на территорию Украины можно будет импортировать ряд товаров без пошлины.

Среди них: кинопленка, экспонированная и проявленная, со звуковой дорожкой или без звуковой дорожки, или состоящая только из звуковой дорожки, пленки в рулонах, катушках или в виде лент для кинематографии или фотосъемки.

Как сообщал УНН, украинский фильм занял первое место на кинофестивале в Варшаве.