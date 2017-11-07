Рада звільнила від ПДВ виробників національних фільмів

Документ передбачає до 1 січня 2023 року звільнення від оподаткування податком на додану вартість виробництво національних фільмів та озвучених українською іноземних, роботи з виготовлення архівів національних фільмів та фільмів, створених на території України.

Вказана норма також поширюється на роботи із збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини.

Так само тимчасово звільняються від податку на додану вартість публічні сповіщувачі при демонструванні чи розповсюдженні національних фільмів.

Окрім того, до початку 2023 року на територію України можна буде імпортувати ряд товарів без мита.

Серед них: кіноплівка, експонована та проявлена, із звуковою доріжкою або без звукової доріжки, або яка складається лише із звукової доріжки, плiвки у рулонах, котушках або у виглядi стрiчок для кiнематографiї або фотозйомки.

Як повідомляв УНН, український фільм зайняв перше місце на кінофестивалі у Варшаві.