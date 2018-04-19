Рада сравняла размер разовых выплат для украинских и иностранных военных ВСУ

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 12488 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 32046 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 57503 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 72223 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 97909 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 136304 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 103250 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 133909 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 186999 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 283168 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.1м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 145113 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 134662 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 116311 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 159222 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 105197 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 105560 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 159599 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 404073 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 362863 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 447565 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 11510 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 12141 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 22535 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 33106 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 39083 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Рада сравняла размер разовых выплат для украинских и иностранных военных ВСУ

Киев • УНН

 • 10477 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Верховная Рада уравняла размер разовых выплат в случае смерти, инвалидности военнослужащих ВСУ украинцев и иностранцев. Парламентарии 250 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Рада сравняла размер разовых выплат для украинских и иностранных военных ВСУ

Законопроектом предусмотрено установление на одинаковом уровне размера единовременного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для всех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в том числе и иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины.

Как сообщал УНН, 18 апреля Андрей Парубий подписал закон о переименовании десантных войск.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88