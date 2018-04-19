Рада сравняла размер разовых выплат для украинских и иностранных военных ВСУ

Законопроектом предусмотрено установление на одинаковом уровне размера единовременного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для всех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в том числе и иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины.

Как сообщал УНН, 18 апреля Андрей Парубий подписал закон о переименовании десантных войск.