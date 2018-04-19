Рада зрівняла розмір разових виплат для українських і іноземних військових ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Верховна Рада зрівняла розмір разових виплат в разі смерті, інвалідності військовослужбовців ЗСУ українців та іноземців. Парламентарі 250 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачено встановлення на однаковому рівні розміру одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності для всіх військовослужбовців Збройних Сил України, зокрема і іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України.
Як повідомляв УНН, 18 квітня Андрій Парубій підписав закон про перейменування десантних військ.