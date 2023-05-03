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Рада собирается изменить порядок предоставления отпусков: коснется и военных при демобилизации

Киев • УНН

 • 2134144 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №8313, предусматривающий изменения порядка предоставления отпусков, в том числе увеличение срока для демобилизованных до 60 дней. Проект отправлен на доработку для окончательного принятия, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня в Раде рассматривали законопроект об отпусках (№8313). Он принят в первом чтении, там есть много важных изменений, есть недоработки, которые, надеюсь, устранят ко второму чтению. Но важным пунктом этого законопроекта является отпуск 60 дней для военных при демобилизации", - написал Гончаренко.

Детали

По данным пресс-службы "Слуги народа", соответствующим законопроектом №8313, который парламент принял сегодня за основу, предусматривается:

  • отпуск при рождении ребенка не позднее 3 месяцев со дня рождения
  • отпуск из-за усыновления ребенка независимо от возраста ребенка
  • основная непрерывная часть ежегодного отпуска - не менее 14 дней
  • максимальный срок отпуска без сохранения зарплаты увеличить с 15 до 30 дней
  • отпуск в связи с усыновлением ребенка - независимо от возраста ребенка
  • отпуск демобилизованным 60 дней с выплатой зарплаты за 2 месяца.

Дополнение

Некоторые положения законодательства об отпусках устарели, не соответствуют современным тенденциям, создают дополнительную административную нагрузку на работодателей, работников и органы государственной власти, тормозя развитие национальной экономики, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Целью принятия указанного законопроекта является уточнение и осовременивание отдельных норм законодательства, регулирующих вопросы предоставления и использования отпусков.

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