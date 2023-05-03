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Зеленський підписав закон про заборону салютів і феєрверків

Зеленський підписав закон про заборону салютів і феєрверків

Київ • УНН

 • 1197145 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписавзакон про заборону використання, продажу та передачі майже усіх видів феєрверків. Про це повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

Ухвалений законопроект забороняє використання, продаж та передачу феєрверків класів F2, F3 та F4, а також встановлює вікові обмеження по продажу піротехнічних виробів. Окрім цього, він містить важливі норми по захисту тварин від жорстокого поводження, зокрема забороняє використовувати при поводженні з тваринами піротехнічні вироби, що призводять або можуть призвести до травмування тварин.

Як повідомляломя, особлива увага при підготовці законопроекту приділялась цивільним, які постраждали від воєнних дій, та військовослужбовцям, які мають бойовий досвід і як наслідок, вони мають або можуть мати в подальшому посттравматичний стресовий розлад. Феєрверки, шумові та світлові ефекти, які вони спричиняють, є тригерами для людей, які живуть з ПТСР.

Звукові та світлові ефекти від використання піротехнічних виробів, через їх подібність до звуків вибухів, наносять шкоду психічному здоров’ю населення у воєнний час, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст. Актуальними є контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у переважної більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад, що виник у результаті переживання обстрілів під час воєнних дій, зауважувала ініціатор законопроекту нардеп Юлія Овчинникова.

Закон, як очікується, сприятиме укріпленню громадського порядку та безпеки, захисту населення від негативних наслідків використання піротехнічних виробів, посиленню боротьби з жорстоким поводженням з тваринами та наближенню українського права до права ЄС.

Нагадаємо

23 червня торік Київрада ухвалила рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків та пересування автомобілів без глушника у столиці.

Українські Національні Новини

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