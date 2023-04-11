В Україні забороняють салюти: Рада ухвалила законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів, що передбачає заборону салютів. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
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"В Україні нарешті забороняють салюти (7438). Рада ухвалила відповідний законопроєкт в цілому. За – 290", - написав Гончаренко.
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Зі слів нардепа, забороняється використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард.
“Законопроект забороняє використання, продаж та передачу феєрверків класів F2, F3 та F4, а також встановлює вікові обмеження по продажу піротехнічних виробів. Окрім цього, законопроект містить важливі норми по захисту тварин від жорстокого поводження, зокрема забороняє використовувати при поводженні з тваринами піротехнічні вироби, що призводять або можуть призвести до травмування тварин”, - прокоментувала ініціатор законопроекту Юлія Овчинникова.
З її слів, особлива увага при підготовці законопроекту приділялась цивільним, які постраждали від воєнних дій, та військовослужбовцям, які мають бойовий досвід і як наслідок, вони мають або можуть мати в подальшому посттравматичний стресовий розлад. Феєрверки, шумові та світлові ефекти, які вони спричиняють, є тригерами для людей, які живуть з ПТСР.
Звукові та світлові ефекти від використання піротехнічних виробів, через їх подібність до звуків вибухів, наносять шкоду психічному здоров’ю населення у воєнний час, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст. Актуальними є контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у переважної більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад, що виник у результаті переживання обстрілів під час воєнних дій, зауважує Овчинникова.
Проголосованний проект закону, як очікується, сприятиме укріпленню громадського порядку та безпеки, захисту населення від негативних наслідків використання піротехнічних виробів, посиленню боротьби з жорстоким поводженням з тваринами та наближенню українського права до права ЄС.
Нагадаємо
23 червня торік Київрада ухвалила рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків та пересування автомобілів без глушника у столиці.