В Украине запрещают салюты: Рада приняла законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект №7438 об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий, предусматривающий запрет салютов. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
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"В Украине наконец-то запрещают салюты (7438). Рада приняла соответствующий законопроект в целом. За – 290", - написал Гончаренко.
Детали
Со слов нардепа, запрещается использование, продажа и передача фейерверков, салютов и петард.
"Законопроект запрещает использование, продажу и передачу фейерверков классов F2, F3 и F4, а также устанавливает возрастные ограничения по продаже пиротехнических изделий. Кроме этого, законопроект содержит важные нормы по защите животных от жестокого обращения, в частности запрещает использовать при обращении с животными пиротехнические изделия, которые приводят или могут привести к травмированию животных", - прокомментировала инициатор законопроекта Юлия Овчинникова.
По ее словам, особое внимание при подготовке законопроекта уделялось гражданам, пострадавшим от военных действий, и военнослужащим, имеющим боевой опыт и как следствие, они имеют или могут иметь в дальнейшем посттравматическое стрессовое расстройство. Фейерверки, шумовые и световые эффекты, которые они производят, являются триггерами для людей, живущих с ПТСР.
Звуковые и световые эффекты от использования пиротехнических изделий, из-за их сходства со звуками взрывов, наносят вред психическому здоровью населения в военное время, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов. Актуальны контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий, отмечает Овчинникова.
Проголосованный проект закона, как ожидается, будет способствовать укреплению общественного порядка и безопасности, защите населения от негативных последствий использования пиротехнических изделий, усилению борьбы с жестоким обращением с животными и приближению украинского права к праву ЕС.
Напомним
23 июня прошлого года Киевсовет принял решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков и передвижения автомобилей без глушителя в столице.