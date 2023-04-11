В Украине запрещают салюты: Рада приняла законопроект

ukru
Эксклюзив
12:17 • 3389 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 89418 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 128061 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 118100 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 132616 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 115952 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 130682 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125269 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108984 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102736 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 122460 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 133982 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 116334 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 118891 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 114211 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 210981 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 241591 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 181104 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 186934 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 222607 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 71548 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 110996 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 119164 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 134745 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 169502 просмотра
Актуальное
В Украине запрещают салюты: Рада приняла законопроект

В Украине запрещают салюты: Рада приняла законопроект

Киев • УНН

 • 1138098 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект №7438 об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий, предусматривающий запрет салютов. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В Украине наконец-то запрещают салюты (7438). Рада приняла соответствующий законопроект в целом. За – 290", - написал Гончаренко.

Детали

Со слов нардепа, запрещается использование, продажа и передача фейерверков, салютов и петард.

"Законопроект запрещает использование, продажу и передачу фейерверков классов F2, F3 и F4, а также устанавливает возрастные ограничения по продаже пиротехнических изделий. Кроме этого, законопроект содержит важные нормы по защите животных от жестокого обращения, в частности запрещает использовать при обращении с животными пиротехнические изделия, которые приводят или могут привести к травмированию животных", - прокомментировала инициатор законопроекта Юлия Овчинникова.

По ее словам, особое внимание при подготовке законопроекта уделялось гражданам, пострадавшим от военных действий, и военнослужащим, имеющим боевой опыт и как следствие, они имеют или могут иметь в дальнейшем посттравматическое стрессовое расстройство. Фейерверки, шумовые и световые эффекты, которые они производят, являются триггерами для людей, живущих с ПТСР.

Звуковые и световые эффекты от использования пиротехнических изделий, из-за их сходства со звуками взрывов, наносят вред психическому здоровью населения в военное время, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов. Актуальны контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий, отмечает Овчинникова.

Проголосованный проект закона, как ожидается, будет способствовать укреплению общественного порядка и безопасности, защите населения от негативных последствий использования пиротехнических изделий, усилению борьбы с жестоким обращением с животными и приближению украинского права к праву ЕС.

Напомним

23 июня прошлого года Киевсовет принял решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков и передвижения автомобилей без глушителя в столице.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы