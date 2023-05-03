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Зеленский подписал закон о запрете салютов и фейерверков

Зеленский подписал закон о запрете салютов и фейерверков

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете использования, продажи и передачи почти всех видов фейерверков. Об этом сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Принятый законопроект запрещает использование, продажу и передачу фейерверков классов F2, F3 и F4, а также устанавливает возрастные ограничения по продаже пиротехнических изделий. Кроме этого, он содержит важные нормы по защите животных от жестокого обращения, в частности запрещает использовать при обращении с животными пиротехнические изделия, которые приводят или могут привести к травмированию животных.

Как сообщалось, особое внимание при подготовке законопроекта уделялось гражданским, пострадавшим от военных действий, и военнослужащим, которые имеют боевой опыт и как следствие, они имеют или могут иметь в дальнейшем посттравматическое стрессовое расстройство. Фейерверки, шумовые и световые эффекты, которые они вызывают, являются триггерами для людей, живущих с ПТСР.

Звуковые и световые эффекты от использования пиротехнических изделий, из-за их сходства со звуками взрывов, наносят вред психическому здоровью населения в военное время, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов. Актуальными являются контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий, отмечала инициатор законопроекта нардеп Юлия Овчинникова.

Закон, как ожидается, будет способствовать укреплению общественного порядка и безопасности, защите населения от негативных последствий использования пиротехнических изделий, усилению борьбы с жестоким обращением с животными и приближению украинского права к праву ЕС.

Напомним

23 июня прошлого года Киевсовет принял решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков и передвижения автомобилей без глушителя в столице.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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