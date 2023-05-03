Рада збирається змінити порядок надання відпусток: торкнеться і військових при демобілізації

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону №8313, що передбачає зміни порядку надання відпусток, у тому числі збільшення терміну для демобілізованих до 60 днів. Проєкт відправлено на доопрацювання для остаточного ухвалення, повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні у Раді розглядали законопроєкт про відпустки (№8313). Він прийнятий в першому читанні, там є багато важливих змін, є недопрацювання, які, сподіваюсь, усунуть до другого читання. Але важливим пунктом цього законопроекту є відпустка 60 днів для військових при демобілізації", - написав Гончаренко.

Деталі

За даними пресслужби "Слуги народу", відповідним законопроєктом №8313, який парламент ухвалив сьогодні за основу, передбачається:

  • відпустка при народженні дитини не пізніше 3 місяців від дня народження
  • відпустка через усиновлення дитини незалежно від віку дитини
  • основна безперервна частина щорічної відпустки - не менше 14 днів
  • максимальний термін відпустки без збереження зарплати збільшити з 15 до 30 днів
  • відпустка у зв'язку з усиновленням дитини - незалежно від віку дитини
  • відпустка демобілізованим 60 днів із виплатою зарплати за 2 місяці.

Доповнення

Деякі положення законодавства про відпустки застаріли, не відповідають сучасним тенденціям, створюють додаткове адміністративне навантаження на роботодавців, працівників та органи державної влади, гальмуючи розвиток національної економіки, зазначається в пояснювальній записці до законопроекту. Метою ухвалення зазначеного законопроекту є уточнення та осучаснення окремих норм законодавства, що регулюють питання надання та використання відпусток.

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