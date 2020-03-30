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Рада соберется на еще одно внеочередное заседание - Арахамия

Рада соберется на еще одно внеочередное заседание - Арахамия

Киев  •  УНН

 • 8988 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины, кроме сегодняшнего внеочередного заседания, соберется на внеочередную сессию и внеочередное заседание для рассмотрения дополнительного вопроса. Об этом заявил журналистам под Радой глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, будут ли парламентарии рассматривать законопроект о рынке земли, Арахамия сказал: "Надо голосовать. Сейчас на согласительном совете будем это обсуждать, когда мы это сможем сделать. Потому что это должно быть концептуальным решением, или хотя бы решением большинства фракций. Сейчас будем договариваться об этом".

Кроме того, он отметил, что на согласительном совете будут договариваться о проведении еще одного внеочередного заседания.

"Сейчас мы вынесем вопрос еще одного внеочередного заседания, потому что армия не может питаться. Там была задержка армейского питания. Это не зашло в этот пакет, который вчера зашел от Кабмина. Поскольку уже сформирована повестка дня, то мы сделаем технически еще одну внеочередную сессию по одному вопросу, но это мы будем делать", - добавил Арахамия.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые будут предотвращать распространение COVID-19, в частности, внесение изменений в Государственный бюджет на 2020 год, а также вопросы изменения нескольких министров в правительстве Дениса Шмыгаля.

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