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Рада збереться на ще одне позачергове засідання – Арахамія

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України, крім сьогоднішнього позачергового засідання, збереться на позачергову сесію і позачергове засідання для розгляду додаткового питання. Про це заявив журналістам під Радою голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на запитання, чи будуть парламентарі розглядати законопроект про ринок землі, Арахамія сказав: "Треба голосувати. Зараз на погоджувальній раді будемо це обговорювати, коли ми це зможемо зробити. Бо це повинно бути концептуальне рішення, або хоча б рішення більшості фракцій. Зараз будемо домовлятися про це".

Окрім того він зазначив, що на погоджувальній раді будуть домовлятися про проведення ще одного позачергового засідання.

"Зараз ми винесемо питання ще одного позачергового засідання, тому що армія не може харчуватися. Там була затримка армійського харчування. Це не зайшло в цей пакет, який вчора зайшов від Кабміну. Оскільки вже сформований порядок денний, то ми зробимо технічно ще одну позачергову сесію з одного питання, але це ми будемо робити", - додав Арахамія.

Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні, 30 березня, на позачерговому засіданні планує розглянути низку законопроектів, які запобігатимуть поширенню COVID-19, зокрема, внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, а також питання зміни кількох міністрів в уряді Дениса Шмигаля.

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