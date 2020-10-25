Рада соберется 3 ноября, в первую очередь будет рассматривать Бюджет-2021 - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Верховная Рада Украины 3 ноября соберется на пленарное заседание, в первые дни работы должна перейти к рассмотрению проекта Госбюджета на 2021 года. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков журналистам 25 октября, передает корреспондент УНН.
"Если не случится чего-то экстраординарного, с 3 числа (ноября - ред.) начнется пленарная неделя. В первые дни, если все будет хорошо, мы должны перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год. Мы будем работать. Действительно, вы видите непростую эпидемиологическую ситуацию в государстве. Возможно, она также повлияет на работу ВРУ. Но пока не планируем изменять режим работы", - сказал Разумков.
Также он добавил, что 2 ноября состоится заседание Согласительного совета.
Напомним, как заявил Разумков ранее, законопроект о Госбюджете на 2021 год смогут рассмотреть с 3 ноября, когда ВРУ вернется к работе после местных выборов.