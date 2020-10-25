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Рада збереться 3 листопада, першочергово розглядатиме Бюджет-2021 - Разумков

Рада збереться 3 листопада, першочергово розглядатиме Бюджет-2021 - Разумков

Київ • УНН

 • 13892 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Верховна Рада України 3 листопада збереться на пленарне засідання, в перші дні роботи повинна перейти до розгляду проекту Держбюджету на 2021 року. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков журналістам 25 жовтня, передає кореспондент УНН.

“Якщо не трапиться чогось екстраординарного, з 3 числа (листопада - ред.) почнеться пленарний тиждень. У перші дні, якщо все буде добре, ми повинні перейти до розгляду Бюджету на 2021 рік. Ми будемо працювати. Дійсно, ви бачите непросту епідеміологічну ситуацію в державі. Можливо, вона також повпливає на роботу ВРУ. Але поки що не плануємо змінювати режим роботи”, - сказав Разумков.

Також він додав, що 2 листопада відбудеться засідання Погоджувальної ради.

Нагадаємо, як заявив Разумков раніше, законопроект про Держбюджет на 2021 рік зможуть розглянути з 3 листопада, коли ВРУ повернеться до роботи після місцевих виборів. 

Українські Національні Новини

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