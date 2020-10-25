Рада збереться 3 листопада, першочергово розглядатиме Бюджет-2021 - Разумков

“Якщо не трапиться чогось екстраординарного, з 3 числа (листопада - ред.) почнеться пленарний тиждень. У перші дні, якщо все буде добре, ми повинні перейти до розгляду Бюджету на 2021 рік. Ми будемо працювати. Дійсно, ви бачите непросту епідеміологічну ситуацію в державі. Можливо, вона також повпливає на роботу ВРУ. Але поки що не плануємо змінювати режим роботи”, - сказав Разумков.

Також він додав, що 2 листопада відбудеться засідання Погоджувальної ради.

Нагадаємо, як заявив Разумков раніше, законопроект про Держбюджет на 2021 рік зможуть розглянути з 3 листопада, коли ВРУ повернеться до роботи після місцевих виборів.