Рада утвердила календарный план 8 сессии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Верховная Рада утвердила календарный план 8 сессии. Соответствующий проект постановления поддержали 229 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Предполагается, что 8 сессия начнет работу 6 февраля, а завершится 13 июля. В течение сессии планируется, что парламент будет работать 12 недель в пленарном режиме.
Напомним, Верховная Рада уточнила проект бюджета на 2018 улучшив социальные гарантии военнослужащих уволенных в запас.