Рада утвердила календарный план 8 сессии

Предполагается, что 8 сессия начнет работу 6 февраля, а завершится 13 июля. В течение сессии планируется, что парламент будет работать 12 недель в пленарном режиме.

Напомним, Верховная Рада уточнила проект бюджета на 2018 улучшив социальные гарантии военнослужащих уволенных в запас.