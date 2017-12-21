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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 26443 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Рада затвердила календарний план 8 сесії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Верховна Рада затвердила календарний план 8 сесії. Відповідний проект постанови підтримали 229 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Рада затвердила календарний план 8 сесії

Передбачається, що 8 сесія розпочне роботу 6 лютого, а завершиться 13 липня. Протягом сесії планується, що парламент працюватиме 12 тижнів у пленарному режимі.

Нагадаємо, Верховна Рада уточнила проект Бюджету на 2018 рік покращивши соціальні гарантії військослужбовців звільнених в запас.

Українські Національні Новини

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