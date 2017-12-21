Рада затвердила календарний план 8 сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Верховна Рада затвердила календарний план 8 сесії. Відповідний проект постанови підтримали 229 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Передбачається, що 8 сесія розпочне роботу 6 лютого, а завершиться 13 липня. Протягом сесії планується, що парламент працюватиме 12 тижнів у пленарному режимі.
Нагадаємо, Верховна Рада уточнила проект Бюджету на 2018 рік покращивши соціальні гарантії військослужбовців звільнених в запас.