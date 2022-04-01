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Рада запретила использование символов "Z", "V" и признала рф государством-террористом

Киев • УНН

 • 203693 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской неонацистской символики “Z”, “V” и признает россию государством-террористом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на партию "Слуга народа".

Рада запретила использование символов "Z", "V" и признала рф государством-террористом

Цитата

"Народные депутаты приняли законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещающий использование русского неонацистской символики и признает россию государством-террористом", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что соавтор законопроекта, председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев рассказал, что украинское законодательство дополняется новыми терминами "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украине".

"Буквы “Z”, “V” признаются символикой военного вторжения россии в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам", - подчеркнул он.

Кроме того, россия признается государством-террористом, одной из целей политического режима которой является государственный геноцид украинского народа, физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины, совершение международных преступлений против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры, создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных регионах Украины.

"Запрещается любая пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны россии как государства-террориста, в том числе использование символики вторжения. Термин "террористическая деятельность" дополняется пропагандой российского неонацистского тоталитарного режима", - добавил Потураев.

Дополнение

В Верховной Раде в понедельник, 28 марта зарегистрировали проект закона о запрете использования символики поддержки нападения российской федерации на Украину.

Как писал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства криминализировать публичное использование символа российских оккупантов "Z".

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